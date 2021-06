Kuczmierowski: każdy, kto chce, będzie mógł przyjąć pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneki

Nieregularność i nieprzewidywalność dostaw szczepionek przez firmę AstraZeneca skłoniła nas do tego, by czasowo z bieżących dostaw do Polski obsługiwać priorytetowo osoby, które czekają na podanie drugiej dawki - powiedział Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Odniósł się tak do doniesień o wycofaniu się rządu z podawana pierwszej dawki tego preparatu. Szef RARS zapewnił przy tym, że każdy, kto będzie chciał przyjąć pierwszą dawkę szczepionki od AstraZeneki, będzie mógł to zrobić.