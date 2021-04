"Szczepionka chroni przed zachorowaniem. Zysk jest ewidentny"

Na ten moment nie podano ani grupy wiekowej, ani czynników ryzyka, ani żadnych innych wskazówek, które mogłyby mi pomóc powiedzieć: nie, nie szczep się tą szczepionką - powiedział w "Kropce nad i" doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19. Odniósł się do sytuacji związanej z pojedynczymi przypadkami zakrzepów po podaniu preparatu AstraZeneki. - Szczepionka chroni ewidentnie przed zachorowaniem. A ci, co zachorują, bo się to może zdarzyć, to będą tę chorobę przechodzili łagodniej. Więc jest ewidentny zysk - ocenił doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski ze Szpitala Wolskiego.

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała w środę, że ogólny stosunek korzyści płynących ze stosowania szczepionki firmy AstraZeneca do ryzyka z nim związanego "pozostaje pozytywny". "Komitet do spraw Bezpieczeństwa EMA (PRAC) doszedł dziś do wniosku, że przypadki zakrzepów krwi z małą liczbą płytek krwi powinny być wymienione jako bardzo rzadkie skutki uboczne szczepionki Vaxzevria (dawniej szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca)" - czytamy w komunikacie agencji. Szefowa EMA Emer Cooke powiedziała na środowej konferencji w tej sprawie, że ryzyko śmierci z powodu COVID-19 jest "dużo wyższe" niż ryzyko śmierci z powodu efektów ubocznych szczepionki.

"Dopóki nie nadejdą szersze badania, uważam, że tę szczepionkę należy w dalszym ciągu stosować"

O sytuacji wokół preparatu AstraZeneki rozmawiali w "Kropce nad i" w TVN24 doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19 oraz doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski ze Szpitala Wolskiego i Fundacji Razem w Chorobie, były prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Grzesiowski mówił, że "jako klinicysta, ale taż jako mąż, ojciec czy dziadek, chciałby wiedzieć, czy produkt jest bezpieczny dla określonej grupy". - Na ten moment nie podano ani grupy wiekowej, ani czynników ryzyka, ani żadnych innych wskazówek, które mogłyby mi pomóc powiedzieć: nie, nie szczep się tą szczepionką - podkreślił.

- Dlatego dopóki nie nadejdą szersze badania, uważam, że tę szczepionkę należy w dalszym ciągu stosować - powiedział ekspert.

"Jest ewidentny zysk"

Leszek Borkowski podkreślał, że "ryzyko zachorowania i zgonu w następstwie zarażenia się SARS-CoV-2 przy chorobie COVID-19 jest większe niż prawdopodobieństwo, że coś ci się zdarzy". - To działanie niepożądane (…) występuje bardzo rzadko, a bardzo rzadko, to znaczy rzadziej niż 1 przypadek na 10 tysięcy - podkreślił.

Farmakolog był również pytany, skąd się biorą rozbieżności w różnych krajach, jeśli chodzi o rekomendacje w sprawie wieku osób przyjmujących preparat AstraZeneki.

- Zgadzam się, że jest pewien chaos informacyjny. Z lekami jest tak: jak się robi określone badanie, to mówi się, że: w następstwie tego badania lek badałem na łysych takich, jak Borkowski, czyli ja. Wtedy łysy, taki jak Borkowski, może taki lek brać. Natomiast ktoś, kto ma bujną czuprynę - nie. To można przenieść na lata - powiedział.

- Natomiast jest chaos biorący się stad, że każdy kraj Unii Europejskiej ma swój urząd rejestracji, ma różne urzędy współpracujące, organy kompetentne i dochodzi do różnych dyskusji. Niepotrzebnych - podkreślał gość TVN24. Jego zdaniem "o prostych rzeczach trzeba mówić w prosty sposób". - Szczepionka chroni, to wiemy, ewidentnie przed zachorowaniem. A ci, co zachorują, bo się to może zdarzyć, to będą tę chorobę przechodzili łagodniej. Więc jest ewidentny zysk - ocenił Borkowski.

