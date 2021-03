Ponad 700 tysięcy dawek w poniedziałek, do końca tygodnia prawie milion

W czwartek rano do Polski miały dotrzeć 62 tysiące dawek szczepionki od firmy AstraZeneca, które miały być rozdystrybuowane na potrzeby szczepień grupy zero. Dostawa została jednak odwołana przez producenta.

Kuczmierowski dodał, że dostawy te mają być dystrybuowane do punktów szczepień we wtorek oraz środę. - Dawki od Pfizera będą wykorzystywane do szczepienia seniorów w punktach populacyjnych, natomiast szczepionki od AstraZeneki będą przeznaczone na szczepienia grupy zero - wyjaśniał.