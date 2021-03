Ponad milion dawek szczepionek trafi do Polski w kolejnym tygodniu

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski przekazał w niedzielę, że następnym tygodniu ponad milion dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 trafi do Polski. - W poniedziałek spodziewana jest dostawa 507 tysięcy dawek szczepionki firmy Pfizer, a w środę - 660 tysięcy szczepionki AstraZeneca - powiedział.

Według rządowych danych w Polsce do niedzielnego poranka podano 5 845 811 dawek szczepionek na COVID-19. Pierwszą dawkę podano 3 860 375 razy, drugą - 1 985 436 razy. Ostatniej doby wykonano 85 931 szczepień.

Ponad milion szczepionek trafi w Polski w kolejnym tygodniu

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował w niedzielę o planowanych na najbliższy tydzień dostawach szczepionek do Polski.

- W poniedziałek spodziewana jest dostawa 507 tysięcy (dawek) szczepionki firmy Pfizer, a w środę 660 tysięcy szczepionki AstraZeneca - przekazał. Łącznie to 1,167 miliona dawek preparatów.

Szczepienia na koronawirusa w Polsce

Zgodnie z zapowiedziami między innymi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego , preparat od J&J ma trafić do Polski w drugim kwartale i ma być to około 4,5 miliona dawek.

Szef KPRM i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk pytany we wtorek o to, kiedy można spodziewać się pierwszych dostaw szczepionki firmy Johnson & Johnson, odparł, że według pierwotnych deklaracji - w maju.