Dworczyk: ponad trzy miliony zajętych terminów szczepień, jutro ważny dzień

Chcielibyśmy dzisiaj bardzo mocno zaapelować do seniorów, którzy chcą się jeszcze zapisać na szczepienia, aby jutro zostali w domach i nie szli do swoich przychodni, aby nie szli do POZ - powiedział szef kancelarii premiera pełnomocnik rządu do spraw szczepień przeciw COVID-19 Michał Dworczyk. Wyjaśniał, że "wszystkie terminy na szczepienia, które zostały zaplanowane do końca marca, zostały już zarezerwowane". Zaapelował jednak o rejestrowanie się nadal przez internet, SMS lub telefonicznie.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. szczepień przeciw COVID-19 Michał Dworczyk oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg mówili w niedzielę na konferencji prasowej o programie szczepień.

- Jutro ważny dzień, zaczynamy szczepienia populacyjne. W ponad pięciu tysiącach punktów w całym kraju rozpoczną się szczepienia seniorów powyżej 70. roku życia - powiedział Dworczyk.

"W tej chwili nie mamy już wolnych szczepionek, wolnych terminów"

Szef KPRM podkreślił, że - zgodnie z umową wynegocjowaną przez Komisję Europejską z dostawcami szczepionek - Polsce przysługuje do końca pierwszego kwartału liczba szczepionek pozwalająca na zaszczepienie 3,1 miliona Polaków.

- Dziś mamy już zajętych terminów, zarejestrowanych lub w trakcie szczepienia, ponad 3 miliony osób - powiedział. Wskazywał, że to oznacza, iż "w tej chwili nie mamy już wolnych szczepionek, wolnych terminów". - Ale to nie wynika to z problemu systemu, który został w Polsce stworzony, aby szczepić Polaków. To wynika z braku szczepionek - zastrzegł.

- Dlatego chcieliśmy dzisiaj bardzo mocno zaapelować do seniorów, którzy chcą się jeszcze zapisać na szczepienia, aby jutro zostali w domach i nie szli do swoich przychodni, aby nie szli do POZ. Wszystkie terminy na szczepienia, które zostały zaplanowane do końca marca, zostały już zarezerwowane - mówił dalej.

Dworczyk wyjaśniał, że "tym samym rozdysponowane zostały już wszystkie szczepionki, które dostarczą nam producenci do 31 marca, czyli właśnie te szczepionki dla ponad trzech milionów osób".

Dworczyk: wszystkie terminy na szczepienia do końca marca zostały zaplanowane TVN24

Dworczyk apeluje o rejestrację trzema innymi kanałami

Minister zaapelował do seniorów, którzy chcą się zarejestrować, aby zgłaszali chęć zaszczepienia się telefonicznie, przez sms lub przez internet.

Mówił, że wciąż działa też infolinia 989, na którą może zadzwonić każdy senior i - jak dodał - "mimo tego, że nie ma dzisiaj terminów do zarejestrowania się w konkretnych miejscach na szczepienie, to może zostawić swoje dane kontaktowe". - Jak się tylko pojawią w Polsce szczepionki, (senior - przyp. red.) otrzyma informację zwrotną i zostanie umówiony na konkretny termin - zapewnił Dworczyk.

Dodał, że można też zgłaszać chęć przyjęcia preparatu wysyłając sms na numer 664 908 556 lub zarejestrować się za pośrednictwem strony internetowej gov.pl/szczepimysie.

- Gwarantujemy, że do każdego seniora, który w ten sposób przekaże swoje dane, jak tylko pojawią się szczepionki w Polsce, a w konsekwencji nowe terminy, pracownicy infolinii zadzwonią i zaproponują konkretny termin szczepienia – zapewnił.

Przypomniał, że "Polska pozyskuje szczepionki w ramach wynegocjowanej przez Komisję Europejską umowy". - Ta umowa gwarantuje solidarny podział szczepionek pomiędzy wszystkie kraje Unii Europejskiej, jednak wielkości dostaw zdecydowanie nie pokrywają się z zapotrzebowaniami na szczepienia w Polsce - powiedział szef KPRM.

- Do końca marca zaszczepimy 3,1 miliona osób, ale system, który został stworzony, pozwoliłby na zaszczepienie ponad 11 milionów osób. To oznacza, że brakuje nam wyłącznie szczepionek - przekonywał.

Dworczyk: do końca marca zaszczepimy 3,1 mln osób, ale system pozwoliłby na zaszczepienie ponad 11 mln TVN24

Maląg: Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów może pomóc zapisać się przez e-rejestrację

Minister Maląg mówiła natomiast, że "pula (szczepionek - red.) w tym momencie jest wyczerpana, ale to nie znaczy, że nie będzie uzupełniona".- Ona będzie za chwilę uzupełniona - zapewniła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Podkreśliła, że rząd nadal zachęca do szczepienia się przeciwko COVID-19. Zaapelował jednak - podobnie, jak Dworczyk - do seniorów, by ci, chcąc się zarejestrować, nie wychodzili z domów do punktów szczepień czy przychodni, lecz wykorzystali inne dostępne kanały do zapisania się.

Maląg dodała, że wolontariusze Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów mogą pomóc seniorom w zapisaniu się przez e-rejestrację. Przypomniała, że chcący skorzystać z pomocy muszą zadzwonić pod numer 22 505 11 11.

Maląg: ta pula w tym momencie jest wyczerpana, ale to nie znaczy, że nie będzie uzupełniona TVN24

Dworczyk: 2 miliony seniorów zarejestrowanych na szczepienia do końca marca

Dworczyk był również pytany na konferencji, ilu osom powyżej 70. roku życia nie udało się zarejestrować na szczepienie.

Zauważył, że w Polsce żyje około 4,5 mln seniorów powyżej 70. roku życia. - Terminy dla tych seniorów, które w tej chwili mamy zabezpieczone do końca marca - (...) jak tylko będzie więcej szczepionki, to oczywiście uruchomimy je - to jest dla około 2 milionów osób w tym wieku, dla około 2 milionów seniorów - przekazał.

Szef KPRM odpowiadał także na pytanie o termin ewentualnego złagodzenia obostrzeń i otwarcia gastronomii.

Jak podkreślił, "obowiązujące obostrzenia są z nami do końca tego miesiąca". Poinformował, że w związku z tym, w tym tygodniu rządowy zespół zarządzania kryzysowego podejmie decyzje, "czy dalej te obostrzenia będą utrzymane w niezmienionej formie, czy w jakiś sposób będą zmieniane".

Jak mówił, decyzja zapadnie "na podstawie analizy sytuacji pandemicznej i na podstawie rekomendacji, które formułują specjaliści, między innymi też osoby z rady medycznej ds. COVID-19 działającej przy premierze Mateuszu Morawiecki".

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19? PAP

