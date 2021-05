"Te dane utwierdzają mnie, że niekoniecznie jesteśmy mądrym narodem w stu procentach"

"Niekoniecznie jesteśmy mądrym narodem"

- Smuci mnie to jeszcze z punktu widzenia zdrowia publicznego – kontynuował. Podkreślił, że "to, co chcielibyśmy osiągnąć szczepieniami, to odporność populacyjna". - Pojawia się pytanie (...), jaki odsetek populacji trzeba wyszczepić, żeby odporność populacyjną uzyskać. Początkowo estymacje naukowców były takie, że co najmniej 60 do 70 procent społeczeństwa trzeba zaszczepić. Natomiast my doskonale wiemy, że taki odsetek rośnie w miarę wzrostów zakaźności wirusów – kontynuował.