Dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19. Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało wytyczne

Grupa uprawnionych do przyjęcia przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19 została poszerzona o osoby zatrudnione w opiece zdrowotnej, a wykonujące zawody niemedyczne personel - przekazało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. "Uprawnieni do przyjęcia szczepienia dawki przypominającej są również uczniowie szkół oraz studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem" - dodano.