Tusk o chińskich i rosyjskich szczepionkach: ostrzegam przed naiwnym podejściem do wyrachowanych graczy

Tusk mówił, że mogłoby się to stać "pod jednym warunkiem". - Jeśli jest możliwość zakupu szczepionek, które mają elementarny atest, jeśli są ocenione jako skuteczne i bezpieczne przez powołane do tego agencje, przez powołanych do tego fachowców, to wtedy, jeśli przyspieszy to proces szczepienia Polaków, to nie miałbym nic przeciwko temu. Ala na razie tak nie jest, rosyjska i chińska szczepionka nie są sprawdzone – zwrócił uwagę.