Najlepsza szczepionka to taka, która jest dostępna jak najszybciej, czyli ta w punkcie szczepień - powiedział w "Faktach po Faktach" prezes urzędu rejestracji produktów leczniczych i członek rady Europejskiej Agencji Leków doktor Grzegorz Cessak. Jego zdaniem w przypadku akcji szczepień na COVID-19 "jest kwestia presji czasu". - Każdy dzień zwłoki ze szczepieniem, jeżeli mam taką możliwość, to ryzyko zachorowania, ciężkiego przebiegu COVID-19, hospitalizacji, nawet zgonu - tłumaczył.

W Polsce do niedzielnego poranka podano łącznie 7 635 264 dawki szczepionki na COVID-19. Pierwszą dawkę podano 5 529 714 razy, drugą - 2 105 550 razy. W ciągu ostatniej doby wykonano 142 346 szczepień.

Na razie szczepienia są wykonywane trzema dopuszczonymi do obrotu unijnego preparatami firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Pełnomocnik rządu ds. szczepień na COVID-19, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział jednak, że w kolejnym tygodniu do Polski powinna przyjechać pierwsza partia 120 tysięcy sztuk szczepionek Johnson&Johnson. One również zostały dopuszczone do użytku w Unii.

"Tutaj jest kwestia presji czasu"

O szczepionkach na koronawirusa mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych doktor Grzegorz Cessak.

Według niego "najlepsza szczepionka to taka, która jest najbardziej dostępna i jak najszybciej". - Czyli ta, która jest dostępna w punkcie szczepień - wskazywał.

Cessak podkreślił, że "tutaj jest kwestia presji czasu". - Każdy dzień zwłoki ze szczepieniem, jeżeli mam taką możliwość, to ryzyko zachorowania, ciężkiego przebiegu COVID-19, hospitalizacji, nawet zgonu, więc tutaj jest kwestia naprawdę pilnego szczepienia się - mówił ekspert. Zaapelował także, "żeby nie odkładać szczepień", jeżeli mamy możliwość przyjęcia dawki.

Dr Cessak: każdy dzień zwłoki ze szczepieniem to ryzyko ciężkiego zachorowania TVN24

"Będziemy wiedzieć, na jak długo ta ochrona nam starcza"

Cessak pytany, czy może być konieczne przyjmowanie trzeciej dawki szczepionki na COVID-19, powiedział, że "to jest temat złożony". - Jest kilka czynników, na które musimy zwrócić uwagę. Po pierwsze, jest kilka pytań do epidemiologów i wirusologów, jak po uzyskaniu odporności populacyjnej będzie rozwijała się pandemia, jak będą rozwijały się mutacje wirusa. To jest jeden aspekt, który jest do wyjaśnienia - wskazywał.

- Drugim aspektem jest to, co Europejska Agencja Leków narzuciła producentom, czyli wykonanie badań klinicznych w ciągu dwóch lat, czyli do końca przyszłego roku (2022 - red.), aby określić tę odporność naszego organizmu po podaniu dwóch dawek szczepionek dwudawkowych i jednej dawki dla jednodawkowych. Będziemy wiedzieć, na jak długo ta ochrona nam starcza - kontynuował gość "Faktów po Faktach".

Dodał przy tym, że rozpoczynają się badania kliniczne dotyczące trzeciej, dodatkowej dawki "uwzględniającej mutacje" koronawirusa. - Cały system nie śpi, wszyscy czuwamy, Europejska Agencja Leków monitoruje sprawę, a producenci podjęli te działania - mówił Cessak.

Dr Cessak o szczepieniach na COVID-19 TVN24

Szczepionka na koronawirusa stanie się sezonowa? "To cały czas gdybanie"

Prezes urzędu rejestracji produktów leczniczych przyznał, że możliwe jest, że konieczne będą regularne szczepienia na koronawirusa - podobnie jak przy szczepionkach na grypę. Podkreślił jednak, że "to cały czas jest troszeczkę takie gdybanie, wróżenie z fusów".

- Jeden ze scenariuszy jest taki, że będzie potrzebna ta dawką przypominająca, sezonowa i jest możliwość, że będziemy musieli się przyzwyczaić do szczepień, tak jak przy grypie - wyjaśnił.

Autor:akr/adso

Źródło: TVN24