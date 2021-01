Niedzielski: realny jest scenariusz, żebyśmy do końca wakacji uzyskali pewną odporność populacyjną

Uważam, że realnym jest scenariusz, żebyśmy do końca wakacji zaszczepili większość osób chętnych i tym samym uzyskali pewną odporność populacyjną. Taki jest nasz cel - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na wtorkowej konferencji prasowej. Zaznaczył jednak, że nie chciałby "składać deklaracji, kiedy to się dokładnie stanie".

Wskazywał, że odporność populacyjna "jest szacowana na różnych poziomach". Wyjaśniał, że są to przedziały w okolicach 60 proc. lub więcej zaszczepionych osób. - Myślę, że dwa lata (na osiągnięcie odporności populacyjnej - przyp. red.) to jest oczywiście jakimś pesymistycznym i tendencyjnym wręcz, powiedziałbym, szacunkiem. Nie chciałbym natomiast składać deklaracji, kiedy to się dokładnie stanie, bo wszyscy państwo wiecie, jak to jest warunkowane - powiedział.