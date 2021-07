Niedzielski: Kościół mógłby bardziej pomóc, jeśli chodzi o kwestie szczepień. Horban: brakuje jasnego głosu

Autorytet Kościoła mógłby bardzo pomóc - ocenił minister zdrowia Adam Niedzielski w kontekście zachęcania do szczepień przeciwko COVID-19. - To jest następny element, którego nam poniekąd brakuje: jasnego głosu Kościoła - mówił z kolei w "Sprawdzam" w TVN24 Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19.