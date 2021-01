Minister zdrowia o wynikach kontroli w WUM 

Blisko połowa tych osób, które zostały zaszczepione, nie była w żaden sposób w relacji zatrudnienia w szpitalu - powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski, informując o wynikach kontroli w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, związanej ze szczepieniami osób poza kolejnością. Dodał, że w czasie szczepienia osób spoza grupy zero co najmniej 32 osoby z personelu medycznego, które zgłosiły się do szczepienia, nie otrzymały preparatu. Przekazał też, że w związku z wynikami kontroli na UCK WUM nałożona zostanie kara - blisko 350 tysięcy złotych.