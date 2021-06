"Ani ja, ani Friz, ani Rojo, ani Izak nie mamy autorytetu, ale mamy zasięgi, żeby wskazać autorytety"

Mamy moc i zasięgi do tego, żeby wskazać ludziom właściwe autorytety, których warto posłuchać i poszerzać swoją wiedzę w tym temacie - powiedział w TVN24 Tomasz "Gimper" Działowy, twórca internetowy, który wraz z innymi youtuberami zachęca do szczepień przeciw COVID-19. Jak mówił, "dobrze sobie zadać pytanie, czy dana rzecz jest na tyle istotna społecznie, że ja powinienem się na ten temat wypowiedzieć". - Jeżeli chodzi o szczepienia to ja uważam, że po prostu warto - stwierdził.

"Mamy moc i mamy zasięgi"

Pytany o to, czy zachęty ze środowiska youtuberów mogą skłonić do szczepień nastolatków, Działowy odpowiedział, że "jednak to zaufanie młodszych odbiorców do ludzi, którzy są popularni w internecie, jest o wiele większe i na pewno starsze roczniki podchodzą do nich bardziej sceptycznie". - Myślę, że warto te młode osoby do tego zachęcać, ale bardziej niż zachęcać tylko do samych szczepień, zachęcać do tego, żeby edukowali się w tym temacie - podkreślił.