Jest opinia Rady Medycznej w sprawie szczepień dzieci

Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła w piątek do użytku szczepionkę firmy Pfizer/BioNTech dla młodzieży od 12. do 15. roku życia. EMA przekazała, że zalecenia jej komitetu do spraw Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) dla grupy wiekowej 12-15 lat będą takie same, jakie już są dla grupy powyżej 16. roku życia. Szczepionka ma być podawana w dwóch dawkach, domięśniowo, w odstępie co najmniej trzech tygodni.