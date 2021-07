Specjalista chorób zakaźnych o słowach Rzecznika Praw Dziecka: bardzo niefortunne

"Wspólna odpowiedzialność"

- Dzieci to jest to, co mamy najcenniejszego i nie wyobrażam sobie, byśmy eksperymentowali na dzieciach, zresztą na dorosłych też. To jest absolutnie niedopuszczalne i nazywanie tak szczepienia dzieci jest nie na miejscu i podważa naszą ciężką pracę jako medyków, jako lekarzy, naukowców - mówił Tomasz Karauda, lekarz oddziału chorób płuc szpitala w Łodzi.

- To jest taki argument, który pozwoli nam zapanować nad pandemią, nad tym, żeby nie powstawały nowe mutacje, które mogą być groźne właśnie dla tych najmniejszych. W Polsce mamy powyżej 80. roku życia 38 procent seniorów niezaszczepionych. To znaczy, że we wrześniu czy październiku dzieci ruszą do szkół i jeżeli zaczną chorować na wariant Delta, to spotkają się ze swoimi dziadkami, a więcej niż co trzeci nie jest jeszcze zaszczepiony. To jest nasza wspólna odpowiedzialność, by walczyć o zdrowie i zachowanie tego zdrowia dla tych najmniejszych - dodaje lekarz.