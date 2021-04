Program szczepień niespodziewanie przyspiesza. "Można było przewidzieć to wcześniej"

W czwartek uruchomiono rejestrację na szczepienia na koronawirusa dla osób między 40. a 60. rokiem życia, które zgłosiły chęć szczepienia w styczniu. Decyzję komentują w TVN24 eksperci. Doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19 uważa, że choć nie wpłynie to na sytuację bieżącą, ale to racjonalne rozwiązanie.

Informację o zapisach potwierdził w czwartek szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. - W tej chwili mamy rejestrację otwartą dla wszystkich osób powyżej 60. roku życia. W systemie centralnej rejestracji zarejestrowanych jest łącznie około 11 milionów osób, z tego wolnych terminów do szczepień do końca maja jest około 1,8 mln. W ostatnich dwóch dniach ta rejestracja zwolniła, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić zapisy dla osób, które w styczniu zgłosiły gotowość do rejestracji. I zostały dziś w nocy wyznaczone skierowania dla osób od 40. do 60. roku życia – powiedział w RMF FM. - Dzisiaj od rana te osoby dostają smsy i telefony z propozycją umówienia się na konkretny termin – dodał.