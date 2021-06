Szczepienia przeciw COVID-19 osób od 12. roku życia. Opublikowano rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw opublikowano we wtorek rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące rozszerzenia akcji szczepień przeciw COVID-19 na osoby w wieku od 12 do 15 lat. Wejdzie ono w życie dzień po ogłoszeniu, z mocą od 7 czerwca. Wtedy to rozpoczęła się już rejestracja młodzieży w tej grupie wiekowej na szczepienia przeciw koronawirusowi.