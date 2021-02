"Wytrwajcie w walce". Protesty w obronie sędziów i prokuratorów

Łódź

W styczniu Prokuratura Krajowa poinformowała o oddelegowaniu 18 prokuratorów do jednostek, które - zdaniem prokuratury - najmocniej dotknęła epidemia. Decyzję tę uzasadniono potrzebą usprawnienia prowadzenia postępowań w najmniejszych i najbardziej obciążonych pracą jednostkach. Z kolei według części środowiska prawniczego, w tym stowarzyszeń sędziowskich i prokuratorskich, delegacje wybranych prokuratorów mają wywołać efekt mrożący, są elementem bezprawnych represji i kar.

Szczecin

- Każdego osiemnastego dnia miesiąca jest dzień solidarności z sędziami represjonowanymi, szczególnie mówimy tutaj o trójce sędziów: Igorze Tulei, Pawle Juszczyszynie, Beacie Morawiec. Można powiedzieć, że jest to akcja edukacyjna, staramy się informować obywateli o tym, dlaczego w taki sposób się zachowujemy, dlaczego w taki sposób staramy się okazać solidarność z tymi sędziami - mówił sędzia Ryszard Rutkowski ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustita".

Poznań

Protest dotarł również do Wielkopolski. Przed Sądem Rejonowym w Poznaniu zebrało się kilkanaście osób z banerem "Wspieramy sędziów niezależnych".

Gdańsk

- Przyszłam tu dlatego, że się nie zgadzam z tym, że sędziowie, którzy orzekają zgodnie z prawem, są z tego powodu prześladowani. Niepokoi mnie to bardzo jako obywatelkę, bo to nie jest sprawa wyłącznie sędziów, ich pensji, ich kariery. To jest sprawa obywateli - wyjaśniła w rozmowie z TVN24 jednak z uczestniczek protestu Małgorzata Antuszewicz.