Szczecin. Pożar w wieżowcu przy Lnianej. Nie żyje jedna osoba

Nadal nie ma zgody Niemiec przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2. Sprawę tę skomentował premier Mateusz Morawiecki. - Powiem to dosadnie: Ukraina i Europa wygrają tę wojnę, z Niemcami czy bez Niemiec. Jednak to od Niemiec zależy, czy chcą dołączyć do misji zatrzymania barbarzyństwa Rosji - powiedział szef polskiego rządu. Zadeklarował, że jeśli Niemcy nie zgodzą się na przekazanie Leopardów, powstanie "mniejsza koalicja".