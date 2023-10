Pożar w pokoju hotelu akademickiego w Szczecinie, ewakuowano około stu osób

czytaj dalej

We wtorek wieczorem swoją premierę w TVN24 miał reportaż "Do spółki z PiS. Dla dobra partii". Dwaj byli szefowie spółek Skarbu Państwa i wieloletni działacze PiS związani z Bogatynią opowiadają dziennikarzom "Czarno na białym" i tvn24.pl o tym, jak wygląda mechanizm odpłacania się partii za awanse. Niedługo przed rozpoczęciem się programu na antenie w Bogatyni doszło do awarii prądu.