Tragedia na dziewiątym piętrze. Pożar wybuchł w nocy

Ogień pojawił się w mieszkaniu na dziewiątym piętrze. Jak poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, strażacy dostali zgłoszenie około godziny 23 w niedzielę.
Jedna osoba zmarła, a u drugiej prowadzona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa - przekazali strażacy. Na miejscu pracują służby.
W związku z pożarem ewakuowano ponad 40 osób. W rozmowie z reporterką TVN24 świadkowie mówili, że wcześniej słychać było dwa huki.
Artykuł będzie aktualizowany.
