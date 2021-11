"Mistyczna Procesja ze Świętymi" na ulicach Szczecina

czytaj dalej

Sejm powinien być forum dialogu i szacunku. Zamienił się w arenę pogardy – powiedział w "Faktach po Faktach" Bart Staszewski, aktywista LGBT i działacz społeczny. W ten sposób odniósł się do czwartkowej debaty nad projektem "Stop LGBT". - To, że to się odbyło w Sejmie, jest szczególnie wzburzające i karygodne - oceniła Paula Sawicka ze stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita".