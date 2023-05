Rakieta pod Bydgoszczą. "Niedopuszczalne jest robienie publicznego linczu na generałach"

Poncyljusz: minister Błaszczak popełnił kardynalny błąd

- My tak naprawdę niewiele wiemy. Nie wiemy, czy ta rakieta, którą znaleziono pod Bydgoszczą, to jest rakieta z grudnia zeszłego roku czy też nie jest rakietą, która wpadła do nas na przykład w zeszłym miesiącu - stwierdził poseł KO.

Zalewski: pozycja Błaszczaka w partii chroni go przed odpowiedzialnością

- Względy partyjne, pozycja ministra Błaszczaka chronią go przed odpowiedzialnością, którą powinien ponieść. Bo niezależnie od tego, czy jest prawdą to, co on mówi, czy prawdą jest to, co mówią oficerowie, generałowie, on odpowiada za to, że ta rakieta nie była szukana, że została znaleziona dopiero pół roku później, ze wszystkimi konsekwencjami - mówił dalej przedstawiciel Polski 2050.