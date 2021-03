Ponad 300 tysięcy dawek Moderny trafi do Polski

W środę wieczorem do Polski trafi 315 tysięcy dawek szczepionek firmy Moderna - poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. We wtorek do Polski trafiło 670 tysięcy dawek szczepionki firmy AstraZeneca.

Szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia. Obecnie prowadzone są one preparatami firmy Pfizer, AstraZeneca i Moderna. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował we wtorek, ze zgodnie z raportem resortu przekroczona została tego dnia liczba czterech milionów pacjentów, którym podano pierwszą dawkę szczepionki, a dwa miliony z nich podano również drugą dawkę, co łącznie daje ponad 6 milionów szczepień.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki, minsiter zdrowia Adam Niedzielski i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk zapowiedzieli zmiany w harmonogramie szczepień. Zakłada on między innymi zwiększenie ilości punktów szczepień, zwiększenie grona osób kwalifikowanych do szczepienia oraz wprowadzenie szczepień populacyjnych.

Według zapowiedzi rządu nowy plan przewiduje wykonanie 20 milionów szczepień do końca drugiego kwartału oraz zaszczepienie wszystkich chętnych Polaków do końca sierpnia.

Więcej miejsc, w których będzie można się zaszczepić

W drugim kwartale Polacy będą mogli przyjąć szczepionkę w: przychodniach POZ (i innych stacjonarnych placówkach medycznych), szpitalach rezerwowych, szpitalach powiatowych (w każdym powiecie 1 szpital), punktach samorządowych (w każdym powiecie 1 punkt samorządowy), punktach drive thru, zakładach pracy oraz w aptekach.

Zmienić mają się również zasady kwalifikacji i wykonywania szczepień. W drugim kwartale zarówno zakwalifikować do szczepienia, jak i je wykonać będą mogli: lekarz, lekarz stomatolog, felczer, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, fizjoterapeuta oraz student ostatniego roku studiów medycznych.

W kwietniu codziennie uruchamiane będą zapisy dla kolejnych roczników. Rejestracja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem: 12 kwietnia – rocznik 1962, 13 kwietnia – rocznik 1963, 14 kwietnia – rocznik 1964, 15 kwietnia – rocznik 1965, 16 kwietnia – rocznik 1966, 17 kwietnia – rocznik 1967, 19 kwietnia – rocznik 1968, 20 kwietnia – rocznik 1969, 21 kwietnia – rocznik 1970, 22 kwietnia – rocznik 1971, 23 kwietnia – rocznik 1972.

