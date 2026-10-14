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Szarpanina w Trybunale Konstytucyjnym. Bogdan Święczkowski miał naruszyć nietykalność osobistą Macieja Berka

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Świeczkowski własnym ciałem blokuje wejście do pokoi sędziowskich
Bogdan Święczkowski i Maciej Berek w TK
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Bogdan Świeczkowski szarpał Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym, nie chcąc go wpuścić do pokoi sędziowskich. Sędzia złoży zawiadomienie w tej sprawie - dowiedziała się reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska.

Maciej Berek złożył w środę ślubowanie sędziego TK w Sejmie z formułą "wobec prezydenta". Karol Nawrocki nie uczestniczył w zaprzysiężeniu. Po ślubowaniu Berek pojawił się w siedzibie Trybunału, gdzie spotkał się z jego prezesem Bogdanem Święczkowskim.

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Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska dowiedziała się, że Święczkowski zatarasował drogę do pokoi sędziowskich i szarpał Berka, który chciał się tam dostać. Gozdawa-Litwińska przekazała, że Berek złoży zawiadomienie w tej sprawie, bo - jak relacjonowała - doszło do naruszenia nietykalności osobistej. 

Świeczkowski własnym ciałem blokuje wejście do pokoi sędziowskich
Świeczkowski własnym ciałem blokuje wejście do pokoi sędziowskich
Źródło zdjęcia: TVN24

Jak relacjonowała Gozdawa-Litwińska, podczas krótkiego spotkania Berka ze Święczkowskim w TK, sędzia informował, że składa wszystkie dokumenty, złożył ślubowanie i chciałby mieć dostęp do pokoi sędziowskich oraz zacząć swoje urzędowanie w Trybunale Konstytucyjnym.

- Usłyszał od Bogdana Święczkowskiego, że nic takiego nie będzie miało miejsca, bo Bogdan Święczkowski nie wie, czy w ogóle doszło do ślubowania. Ale potem sędziowie TK poszli dalej i chcieli wejść do pokoi sędziowskich. Część sędziów do tych pokoi weszła. Chciał też to zrobić Maciej Berek, ale wówczas pojawił się Bogdan Święczkowski i miało dojść do szarpaniny. Bogdan Święczkowski miał po prostu próbować uniemożliwić to wejście Maciejowi Berkowi przy użyciu siły i naruszając tym samym jego nietykalność osobistą - opisywała na antenie TVN24.

Na antenie TVN24 pokazaliśmy wcześniej nagranie z wnętrza Trybunału Konstytucyjnego. Widać na nim, jak Święczkowski i Berek kierują się do jednego z pomieszczeń, aby porozmawiać.

Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie ślubowania sędziego TK Macieja Berka

We wtorek Komisja Wenecka opublikowała opinię w sprawie ślubowania sędziów. Jej zdaniem prezydent powinien "niezwłocznie" odbierać ślubowania. Uznała też za możliwe zaprzysiężenia w innej formie, gdy prezydent opóźnia lub odmawia przyjęcia ślubowania. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz oświadczył, że opinia Komisji "nie ma żadnej mocy prawnej".

Prezydent Karol Nawrocki, pytany w środę o uroczystość z udziałem Berka w Sejmie, powiedział, że "ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuję w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry".

- Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki państwowe (...) nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - kontynuował.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Maciej BerekTrybunał Konstytucyjny
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