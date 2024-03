Jak zachowywali się posłowie PiS przed Sejmem? Nagrania

Kancelaria Sejmu opublikowała nagrania, na których zarejestrowano zachowanie siedmiorga posłów PiS w czasie przepychanek przed parlamentem 7 lutego. Do szarpaniny doszło podczas próby wprowadzenia byłych posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do Sejmu.

7 lutego grupa posłów PiS z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele chciała wprowadzić do budynku Sejmu byłych posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Na ich drodze stanęła Straż Marszałkowska. Gdy politycy opozycji nie zastosowali się do poleceń, doszło do przepychanek.