Polska PiS "zaostrza kurs". "Mam przeczucie, że to będzie się powtarzać" Mikołaj Stępień |

Jan Kwietniewski: za chwilę Prawo i Sprawiedliwość będzie bardziej braunowe od Grzegorza Brauna Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W czwartek były prezes Orlenu, europoseł Daniel Obajtek przyszedł do inowrocławskiej kopalni soli "Solino", by poprzeć strajkujących tam pracowników. Po tym, gdy próbował siłowo przedostać się do siedziby spółki doszło do szarpaniny z prezesem kopalni Wojciechem Kotlarkiem.

Awantura z udziałem Daniela Obajtkiem. Były prezes Orlenu próbował wejść do siedziby kopalni "Solino" Źródło: TVN24

Dziennikarka TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka oceniła w piątkowym "Wstajesz i wiesz" w TVN24, że zachowanie Daniela Obajtka świadczy o tym, iż politycy Prawa i Sprawiedliwości "zaostrzają kurs" aby "choć trochę zbliżyć się do skrajnej prawicy" i zyskać wyższe poparcie.

- W mojej ocenie jest to niedopuszczalne i nie powinno mieć miejsca, ale mam takie przeczucie, że to będzie się powtarzać - dodała.

Zwróciła rownież uwagę na narastające w Polsce nastroje antyukraińskie. - W tej chwili mamy ogromną falę nienawiści, dyskryminacji, wykluczania wobec osób z Ukrainy. Codziennie czytam w mediach społecznościowych o tym, że kogoś pobito lub znieważono - mówiła. Dodała też, że rozmawiała z mieszkającą od 10 lat w Polsce Ukrainką, która wyznała jej, że boi się wychodzić na ulicę i mówić po ukraińsku.

- Drodzy panowie politycy, drogie panie polityczki, naprawdę uspokójmy te emocje, odpuśćmy i wyciszmy te nastroje, bo to się bardzo źle już w tej chwili kończy na ulicach - zaapelowała.

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Jan Kwietniewski: musimy apelować do polityków, żeby stonować te nastroje

Drugi gość programu, dziennikarz "Faktu" Jan Kwietniewski, opowiadał natomiast o swojej niedawnej rozmowie z politolożką Ewą Pietrzyk-Zieniewicz. - Pani doktor trochę ze smutkiem przyznała, ale ja się z tym zgodzę, że jak zobaczymy na polską klasę polityczną dzisiaj, a te 10-15 lat temu, to to, co wtedy nie uchodziło, to teraz absolutnie wolno - powiedział.

Dodał, że w tej samej rozmowie politolożka oceniła że "za chwilę będzie tak, że to Prawo i Sprawiedliwość będzie bardziej braunowe od Grzegorza Brauna". Przyłączył się także do apelu swojej przedmówczyni.

- Musimy apelować do polityków - bo to oni podkręcają te emocje antyukraińskie - żeby stonować te nastroje, żeby nie podkręcać tego, bo kończy się to już teraz w niektórych przypadkach bardzo niebezpiecznie, a może kończyć się dużo gorzej - zaznaczył.

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