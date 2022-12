Szansa na środki z KPO. Morawiecki: jest to dobry kompromis. Premier apeluje do opozycji i "niektórych członków" obozu władzy

Premier Mateusz Morawiecki na briefingu w środę przed wylotem do Brukseli przekazał, że razem z ministrem do spraw Unii Europejskiej Szymonem Szynkowskim vel Sękiem przedstawił rezultat dwumiesięcznych negocjacji z Komisją Europejską dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. - Jest to dobry kompromis, wytyczyliśmy tam czerwone linie - opisał szef rządu.

W środę w Sejmie odbyło się spotkanie marszałek Sejmu i premiera z szefami klubów parlamentarnych i kół, dotyczące trybu pracy nad projektem nowelizacji ustawy o SN, który wpłynął do Sejmu w nocy z wtorku na środę. Szef rządu przekazał na briefingu prasowym, że razem z ministrem ds. UE Szymonem Szynkowskim vel Sękiem przedstawił na spotkaniu rezultat dwumiesięcznych negocjacji z Komisją Europejską dotyczących Krajowego Planu Odbudowy.

Jak relacjonował premier, na spotkaniu w Sejmie "zaapelował do przedstawicieli partii opozycyjnych, aby jak najszybciej przeprocedować" projekt noweli ustawy, w którym jest ujęty kompromis zawarty z Komisją Europejską.

Mateusz Morawiecki TVN24

- Jest to dobry kompromis, wytyczyliśmy tam czerwone linie, były próby wnikania głęboko w polską konstytucję, w inne obszary wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska tutaj też ustąpiła, nie weszła w tę przestrzeń. My także dokonaliśmy pewnej korekty - powiedział Morawiecki.

- Właściwie ta nasza korekta jest podobna do kształtu ustawy, jaką pan prezydent wynegocjował, czy uzgodnił z Komisją Europejską na początku tego roku - ocenił.

Morawiecki: KPO to kwestia polskiej obronności

- Krajowy Plan Odbudowy dzisiaj to kwestia polskiej obronności, to niesamowicie ważna sprawa, ponieważ te pieniądze, które mogą trafić do nas, mogą zostać przeznaczone na cele obronności i inne cele gospodarcze - oświadczył premier.

- Przejdźmy przez tę ustawę wspólnie - zaapelował Mateusz Morawiecki, jak to ujął, "do niektórych członków naszego obozu politycznego" oraz do opozycji.

- Dziś bardzo ładnie ujął to jeden z uczestników porannego spotkania - te środki doprowadzą do obniżenia inflacji, poprzez wzmocnienie złotówki. Nie wiem, czy sobie życzy, bym zacytował, kto to jest, ale był taki głos na dzisiejszym porannym spotkaniu - dodał premier.

Mateusz Morawiecki akcentował, że środki wzmocnią złotówkę, zwiększą inwestycje w drogi, w zieloną energetykę, w sieci przesyłowe oraz w konwencjonalną energetykę. - Po prostu te środki są Polsce bardzo potrzebne - podkreślił.

Morawiecki: nie wiem, czy Solidarna Polska będzie głosować za

- Apeluję do opozycji, by nie przedłużać, aby jak najszybciej zająć się ustawą i jak najszybciej przyjąć ją w polskim parlamencie - zaznaczył premier.

- Nie wiem, czy Solidarna Polska będzie głosować za. Z tego, co słyszałem, kierownictwo Solidarnej polski poprosiło o kilka dni na zastanowienie się nad szczegółowymi zapisami i dowiemy się pewnie o tym za kilka dni. Natomiast myślę, że znajdą się odpowiednie siły w parlamencie, aby przyjąć tę ustawę, ponieważ ona jest dobra dla Polski - powiedział premier.

Jak dodał, dzisiaj "szczegółowe, drobiazgowe rozważanie tego, czy sędzia może być sądzony w tej izbie, czy w tym sądzie, mają drugorzędne, żeby nie powiedzieć trzeciorzędne znaczenie".

- Dużo ważniejsze jest to, żeby zabezpieczyć reakcje rynków finansowych, aby te pieniądze, które z KPO poszłyby na drogi, na energetykę, na cyfryzację i inne cele, mogły być przeznaczone z budżetu na obronność. Dzisiaj nie ma czasu, aby w kunktatorski sposób do tego podchodzić. To są podstawowe nasze priorytety. Mam nadzieję, że ogromna większość klasy politycznej dojdzie do takiego samego wniosku - mówił Morawiecki.

Projekt nowelizacji ustawy o SN został opublikowany na stronie Sejmu w nocy z wtorku na środę. Minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk ocenił we wtorek, że to projekt, który wypełni kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. KPO. Jak mówił, zgodnie z projektem, sądem rozstrzygającym sprawy dyscyplinarne sędziów będzie Naczelny Sąd Administracyjny.

Autor:KS/kab

Źródło: TVN24, PAP