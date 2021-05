"Stwierdził, że nie jest ubrany, ponieważ jest mu gorąco". Rowerzysta ukarany za przejażdżki na golasa

Mieszkańca powiatu jędrzejowskiego zatrzymała świętokrzyska policja, gdy zupełnie nagi odbywał przejażdżkę rowerową. 47-letni mężczyzna został ukarany mandatem za nieobyczajne zachowanie i brak maseczki. Następnego dnia sytuacja się powtórzyła. Co więcej, tym razem w organizmie rowerzysty stwierdzono prawie promil alkoholu.

Jak poinformował Michał Kwieciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie (województwo świętokrzyskie), do pierwszej interwencji policjanci zostali wezwani w środę przez mieszkańców miejscowości Szałas w gminie Sędziszów. Ze zgłoszenia wynikało, że przez wioskę jedzie kompletnie nagi rowerzysta.

- Policjanci pojechali na miejsce i potwierdzili, że to prawda. Trzeźwy 47-latek stwierdził, że nie jest ubrany, ponieważ jest mu gorąco. Mężczyzna został ukarany za wybryk nieobyczajny oraz za brak obowiązkowej maseczki – powiedział funkcjonariusz. Łącznie oznaczało to mandaty w wysokości 300 złotych. Po interwencji rowerzysta włożył na siebie ubranie, które miał przy sobie i kontynuował podróż.

Blisko promil alkoholu w organizmie

- Tym razem badanie trzeźwości wskazało, że miał blisko promil alkoholu w organizmie. Tłumaczył, że wybiera się do lekarza. Co ciekawe, chciał dojechać do przychodni w Jędrzejowie oddalonej o około 20 kilometrów – relacjonował Kwieciński.