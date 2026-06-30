"Szałas na hałas". Ujawniamy, co Hołownia pisze o Polsce, koalicji i Nawrockim

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Szymon Hołownia w ostatnich dniach publicznie nie wyjaśniał szczegółowo ani powodów rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050, ani założenia grupy "Umiarkowani" w mediach społecznościowych. Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego” w TVN24+, który ujawnił te informacje, dotarł do treści wpisu wicemarszałka Sejmu, w którym polityk odnosi się do swoich planów. W osobistej odezwie do swoich sympatyków informuje, że nie zakłada nowej partii politycznej, ale jednocześnie nieco dystansuje się również od Polski 2050, czyli partii, którą zakładał. Podkreśla, że o żadnym ugrupowaniu na polskiej scenie politycznej nie może powiedzieć, że jest "jego".

Hołownia przekonuje, że on sam jest do szpiku kości umiarkowany i chciałby być inspiracją. "Zależy mi nie na władzy, bo tej dziś nie mam, a na innym rodzaju przywództwa: byciu dla Was inspiracją do odbudowania wspólnoty. Człowiek po człowieku. Serce po sercu, głowa po głowie, ręka po ręce. Nawet jeśli będzie nas tu pięć osób - to świetnie. Wiara w Polskę - nie pole bitwy, a 'szałas na hałas', to Credo, które przybrać może, i pewnie przybierze, wiele operacyjnych form" - pisze w odezwie na grupie "Umiarkowani".