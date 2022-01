Wyprzedzał na zakazie, nie zastosował się do linii ciągłej. Dostał pięć tysięcy złotych mandatu

czytaj dalej

Sejmowa komisja zdecydowała o zarekomendowaniu uchylenia immunitetu prezesa NIK Mariana Banasia. O tej sprawie decydować będzie teraz Sejm. Przewodniczący komisji Kazimierz Smoliński (PiS) wcześniej nie dopuścił do głosu pełnomocnika Banasia, po czym zakończył część jawną posiedzenia. Było to drugie z rzędu posiedzenie, gdzie doszło do burzliwych obrad.