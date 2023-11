"Dla nowego ministra sprawiedliwości jest dużo pracy". Sędzia podaje przykład rozwodów

To muszą być działania kompatybilne - tak o naprawie sytuacji w sądach i prokuraturze mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 prokurator Ewa Wrzosek. - Prokuraturę będzie troszkę łatwiej - dodała. Sędzia Krystian Markiewicz dodawał, że sytuację w wymiarze sprawiedliwości w naszym kraju można porównać do "spalonego domu, pogorzeliska". - Wszyscy musimy pomóc w odbudowie tego domu - twierdził.

Markiewicz: musimy najpierw zatrzymać zakażenie, czyli zatrzymać działanie KRS-u

Markiewicz zgodził się z prokurator, dodając, że "musimy najpierw zatrzymać zakażenie". - Czyli musimy zatrzymać działanie KRS-u - proponował. - Mówię to jako sędzia, który pracuje w dużym sądzie: poradzimy sobie bez najmniejszego problemu, jak Krajowa Rada Sądownictwa miałaby nie działać nawet rok. Mamy dość sędziów. A dla nowego ministra sprawiedliwości jest dużo pracy, żeby wreszcie skrócić kolejki do sądów - zwracał uwagę sędzia.

- Na przykład, jeśli ktoś chce się teraz rozwodzić, to czeka pięć, sześć lat w Warszawie na rozwód. Potem czeka siedem lat na podział majątku. Co to oznacza? Że jak ma pięcioletnie dziecko, to później, jak się kończy ta cała sprawa, to dziecko jest dorosłe - podał. - To jest kompromitacja państwa - skwitował sędzia.