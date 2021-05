"Są w Polsce politycy, jest ich bardzo wielu, którzy nie brzydzą się żadnych metod"

Każdy z nas musi być wyczulony, każdy z nas musi mieć jak najmniej do zarzucenia samemu sobie, żeby spać spokojnie - powiedział wiceminister obrony narodowej i wiceszef Porozumienia Marcin Ociepa. W "Rozmowie Piaseckiego" mówił między innymi, jak ocenia szukanie haków na parlamentarzystów, co sygnalizowali byli już członkowie klubu PiS.

Wojciech Maksymowicz, dotychczasowy polityk Porozumienia, były wiceszef resortu nauki, ostatnio poseł niezrzeszony przeszedł do koła parlamentarnego Polska 2050. Wcześniej wystąpił z klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale przez krótki czas pozostawał w partii Jarosława Gowina. Po odejściu z klubu mówił w TVN24, że "w fatalny sposób do zespołu narzędziowego polityki w Polsce weszły mechanizmy, które są obrzydliwe". - Próby znajdowania haków, wywierania nacisków, szukania słabszych, którzy są przekupywani lub szantażowani. To jest obrzydliwe, tak nie powinno być, ale tak się dzieje - wyliczał Maksymowicz.