Sędzia Safjan: mentalnie Polska jest poza Unią Europejską

Polska znalazła się w jakimś sensie poza kręgiem unijnym - powiedział w "Faktach po Faktach" sędzia TSUE profesor Marek Safjan. Argumentował, że "nie można funkcjonować w Unii w sposób rzeczywisty, jeżeli się nie przestrzega tych najważniejszych wartości unijnych". Na pytanie, czy nazwałby dziś Polskę państwem prawa, odparł: - Nie, miałbym co do tego bardzo poważne wątpliwości.

Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej profesor Marek Safjan, w przeszłości prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o sytuacji Polski w Unii Europejskiej. Był pytany między innymi, czy patrząc na kwestie dotyczące praworządności w kraju, jesteśmy w tej chwili na drodze do wyjścia z Unii Europejskiej.

- Mnie się wydaje, że Polska znalazła się w jakimś sensie poza kręgiem unijnym - ocenił. - Można powiedzieć, że mentalnie Polska jest poza Unią, ponieważ nie można funkcjonować w Unii w sposób rzeczywisty, jeżeli się nie przestrzega tych najważniejszych wartości unijnych - argumentował.

- Nie jest rzeczą przypadku, że po orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego z zeszłego roku nagle wielu przedstawicieli teorii prawa, doktryny europejskiej - bardzo poważnych profesorów - zaczęło mówić: przecież orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z października zeszłego roku mówiące o artykule 2 i 19 (Traktatu o Unii Europejskiej - przyp. red.), to jest w gruncie rzeczy orzeczenie o wyjściu Polski z Unii. Tak to jest odczytywane - wskazywał Safjan.

Polska państwem prawa? Safjan: miałbym co do tego bardzo poważne wątpliwości

Gość TVN24 wspominał także kongres z udziałem szerokiego grona prawników z całego świata, w którym brał udział. - Referowałem temat dotyczący rządów prawa i to było niezwykle dramatyczne. Praktycznie każda osoba, która wygłaszała swoje tezy na temat koncepcji państwa prawa, wskazywała Polskę jako negatywny przykład państwa, które dzisiaj nie potrafi osiągnąć minimalnego standardu - mówił.

Jego zdaniem jest to ocena "dla nas szalenie przykra". - Bo pamiętajmy, że Polska była do niedawana jeszcze wzorem (...) doskonałego dostosowania naszego systemu do systemu wartości unijnych i do funkcjonowania właśnie w takim zespole, jakim jest Unia - dodał.

Na pytanie, czy nazwałby dziś Polskę państwem prawa, sędzia odparł: - Nie, miałbym co do tego bardzo poważne wątpliwości.

Sędzia Safjan: myśmy się znaleźli w sytuacji, którą wielu prawników ocenia jako demokrację elektoralną

- Myśmy się znaleźli - to jest także ocena, którą opieram na wielu analizach, które były ostatnio czynione - w sytuacji, którą wielu prawników, ja się do tego przyłączam, ocenia jako demokracja elektoralna - mówił sędzia Safjan. Wyjaśniał, że to demokracja "opierająca się na rządach większości, ale nie na przestrzegania rządów prawa".

Sędzia Safjan: myśmy się znaleźli w sytuacji, którą wielu prawników ocenia jako demokrację elektoralną TVN24

Podkreślał przy tym, że "nie ma możliwości funkcjonowania mechanizmów demokratycznych bez rządów prawa, ponieważ rządy prawa poprzez niezależne i bezstronne sądy otwierają dopiero możliwość wykonywania prawdziwych standardów demokratycznych".

- Jeszcze w Polsce do tego się dołącza cały czas coś bardzo niepokojącego - kontynuował. - To, co jest najbardziej chyba dramatyczne w tym wszystkim, to nieustanne stosowanie sankcji w stosunku do osób, do sędziów, niezależnych sędziów, którzy wykonują wyroki Trybunału Sprawiedliwości (Unii Europejskiej - red.) - ocenił Safjan.

