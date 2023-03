Sytuacja osób transpłciowych w Polsce. "To jest taki bieg z przeszkodami"

Jacoń: zupełnie niewinna, transpłciowa, osoba jest zmuszona przez polskie państwo żeby stanąć przed sądem

Kilkunastostopniowa procedura weryfikacji płci niczym "bieg z przeszkodami"

Dziennikarz Anton Ambroziak opowiedział o stosunku do osób transpłciowych w Polsce. - Każda osoba ma swoją historię. Jeśli nie masz wspierającej rodziny, to trudno będzie już od samego początku. Według mnie to, co jest szalenie trudne i to, co odbiera nam godność i sprawczość to to, że przy jednym stoliku siedzą osoby dorosłe, i to są osoby cispłciowe (osoby, których płeć doświadczana jest zbieżna z płcią przypisaną przy urodzeniu - red.), a przy drugim stoliku siedzą osoby transpłciowe, które w tym systemie są traktowane jak dzieci, które nie wiedzą kim są, nie wiedzą czego potrzebują, nie potrafią same się określić - powiedział.