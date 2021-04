Potrzeba zdecydowanej, wspólnej odpowiedzi rządu i opozycji, potrzeba wspólnych działań, które pokażą, że w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa Polek i Polaków cała klasa polityczna mówi jednym głosem - mówił na konferencji prasowej w czwartek przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

Szef PO Borys Budka powiedział na wspólnej konferencji prasowej z liderami partii tworzącymi Koalicję Obywatelską, że dzisiaj obserwujemy olbrzymie napięcie polityczne i militarne za naszą wschodnią granicą, na Ukrainie. - Potrzeba zdecydowanej, wspólnej odpowiedzi rządu i opozycji, potrzeba wspólnych działań, które pokażą, że w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa Polek i Polaków cała klasa polityczna mówi jednym głosem - podkreślił Budka.

- Dlatego jako liderzy Koalicji Obywatelskiej zwracamy się z wnioskiem do prezydenta, z żądaniem zwołania w trybie natychmiastowym Rady Bezpieczeństwa Narodowego - oświadczył Budka.

Jak mówił, dziś nie wystarczają puste apele i deklaracje, potrzeba jest wspólnych działań. - I jako Koalicja Obywatelska wzywamy do tego prezydenta Andrzeja Dudę - dodał Budka.

Zaostrza się konflikt na wschodzie Ukrainy Reuters

"Polski interes narodowy polega na tym, żebyśmy pilnowali prawa międzynarodowego"

Poseł KO Paweł Kowal przeczytał fragment oświadczenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych i pozostałych szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej, dotyczące działań Rosji wobec Czech. W sobotę czeskie władze poinformowały o wydaleniu z kraju 18 rosyjskich dyplomatów, zidentyfikowanych jako oficerowie służb specjalnych Rosji. Jako powód podano ustalenia, że to oficerowie rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU byli zaangażowani w wybuch w składzie amunicji w 2014 roku, w którym zginęły dwie osoby. Dzień później ambasador Czech w Rosji Vitezslav Pivońka został wezwany do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Usłyszał tam, że 20 dyplomatów z ambasady Czech w Moskwie zostało uznanych za osoby niepożądane. Nakazano im opuszczenie kraju do końca dnia 19 kwietnia.

- Chciałbym publicznie zapytać ministra spraw zagranicznych, czy to jest nowy zwyczaj w polskiej polityce zagranicznej, że nie nazywamy agresora agresorem, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć kto łamie prawo międzynarodowe? Na jakiej zasadzie możemy później domagać się od rządu Republiki Federalnej Niemiec czy od innych rządów Unii Europejskiej, naszych sojuszników, żeby oni potępiali działania Rosji? - pytał Kowal.

- Pytam premiera Mateusza Morawieckiego czy takie jest stanowisko polskiego rządu? Czy na podstawie takiego stanowiska jesteśmy w stanie coś wskórać w Unii Europejskiej? Pytam pana premiera Mateusza Morawieckiego, czy w tej sprawie rację ma Małgorzata Gosiewska, która jest dzisiaj na linii frontu, czy oświadczenie, które pomija podstawową kwestię kto na kogo napadł na Wschodzie i kto złamał prawo międzynarodowe? - dodał.

Kowal zaznaczył, że "polski interes narodowy polega na tym, żebyśmy pilnowali prawa międzynarodowego i żebyśmy mieli odwagę nazwać tego, kto je łamie, i tego, kto jest poszkodowany". - I żebyśmy byli w stanie w oświadczeniu wspomnieć nazwę państwa Ukraina, które zostało kilka lat temu zaatakowane, którego część terytorium jest pod okupacją, a inna część jest przedmiotem zewnętrznej interwencji. Jeżeli tego nie potrafimy, to prowadzimy Polskę ku zgubie - ocenił polityk.

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau z wizytą na Ukrainie Reuters

"To nie jest sąd. To jest grupa, która próbuje utrzymać władzę Ziobry nad sądami"

Budka został również zapytany na konferencji o sprawę sędziego Igora Tulei. W środę blisko 12 godzin trwało posiedzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która rozpoznawała wniosek prokuratury o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie warszawskiego sędziego Tulei do prokuratury. Śledczy chcą go przesłuchać i postawić mu zarzuty ujawnienia informacji z postępowania. Posiedzenie zostanie wznowione w czwartek w południe.

Budka przypominał, że "nielegalne działanie Izby Dyscyplinarnej" zostało potwierdzone prawomocnym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE. - To, co dzieje się w tej chwili w gmachu Sądu Najwyższego, to nie są działania sądu. To jest grupa, która nie ma żadnego prawa sądzić polskich sędziów - oświadczył. - Przypomnę, dwóch prokuratorów do niedawna podległych (prokuratorowi generalnemu, ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi) Ziobrze i człowiek, który uciekał z zawodu sędziowskiego, bo groziła mu dyscyplinarka - dzisiaj ci ludzie bawią się w swego rodzaju farsę. Nie mają prawa orzekać, raz już próbowali ściągnąć immunitet sędziemu Tulei, a teraz próbują udawać, że nad czymś się naradzają - mówił szef PO.

Jak stwierdził Budka, "obojętnie, czy ta narada będzie trwała godzinę czy sto godzin to, co tam wymyślą nie będzie orzeczeniem sądu i nie będzie miało żadnej mocy prawnej". - To nie jest sąd. To jest grupa, która próbuje utrzymać władzę Ziobry nad sądami, grupa, która chce zastraszyć polskich sędziów i grupa, która ma na celu wydalić z zawodu ludzi, którzy nie chcą poddać się tej władzy - ocenił.

- Każdy, kto zostanie skrzywdzony tego typu quasi-orzeczeniami, zostanie zrehabilitowany. A każdy, kto naruszy w Polsce prawo, w tym będzie udawał sędziego, będzie działał wbrew przepisom polskiej konstytucji i prawa europejskiego, zostanie przez niezależny sąd osądzony - zapewnił.

