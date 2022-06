W upale, bez dostępu do wody i jedzenia. Kierowcy czekają w gigantycznych kolejkach na granicy

Jak podkreślał, wszyscy stoją w szczerym polu, bez dostępu do stacji benzynowej, sklepu lub odrobiny cienia. - Jedynym dostępem do wody była prywatna studnia pani, która udostępniła ją jakiś kilometr stąd. Co jakiś czas ludzie podjeżdżają i oferują kawę, herbatę lub jakieś podstawowe jedzenie, bo jesteśmy w lekko patowej sytuacji - informował pan Michał.

Reporter TVN24: około 100 metrów w ponad godzinę

Marcin Kwaśny pokazał, jak wolno porusza się kolejka. O godzinie 11.26 pod wiaduktem osiem kilometrów od przejścia w Korczowej znajdowało się charakterystyczne czarne auto na białej lawecie. Reporter TVN24 wrócił w to samo miejsce o godzinie 12.44, by sprawdzić, jak daleko - w ciągu godziny i 18 minut - zajechał pojazd. Okazało się, że samochód na lawecie znajdował się zaledwie 100 metrów dalej.

Zmiana przepisów

Powodem sytuacji na granicy jest planowana zmiana ukraińskich przepisów. Każdy, kto przed 1 lipca wwiezie do Ukrainy samochód nie musi płacić VAT-u, cła ani akcyzy. To ułatwienie zostało wprowadzone po ataku ze strony Rosji , teraz jednak ma zostać zlikwidowane. Zniesione opłaty stanowią nawet 30 proc. wartości pojazdu.

- Zdecydowana większość osób stojących w kolejkach przed przejściami polsko-ukraińskimi to ci, którzy chcą po prostu zaoszczędzić, wwożąc do Ukrainy samochody - informuje Kwaśny.

Reporter TVN24 zaznacza też, że zmiana przepisów miała ułatwić wwóz pojazdów, które miały służyć ukraińskiej armii. Nie wiadomo jednak, ile samochodów faktycznie trafiło do tamtejszych sił zbrojnych. - Skoro jednak rząd Ukrainy zdecydował się zmienić to prawo, to prawdopodobnie doszedł do wniosku, że jest to niewielki odsetek - wskazuje Kwaśny.