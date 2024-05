Policja: pracuje zespół

Rząd zachowuje się biernie wobec nagłego, dramatycznego wzrostu liczby wypadków i ofiar. Nie ma poważnej reakcji państwa na to negatywne dla życia społecznego zjawisko, nie widzę, by poprawienie sytuacji było priorytetem

Wiceminister kandyduje

Ten stan miał swoje przełożenie również na finanse, bo malały tak zwane społeczne koszty wypadków drogowych . Jeszcze w 2018 roku oceniano je na 56,8 miliardów, a w 2021 roku spadły do niespełna 40 miliardów a w ubiegłym roku - to nieoficjalne jeszcze dane - do niewiele ponad 30 miliardów.

Redakcja tvn24.pl wysłała w czwartek w ubiegłym tygodniu serię pytań do Ministerstwa Infrastruktury, m.in. o przyczyny pogorszenia się sytuacji oraz o plany resortu. Do chwili publikacji nie przyszły żadne odpowiedzi.

Za ten obszar pracy ministerstwa odpowiada podsekretarz stanu Paweł Gancarz, szef dolnośląskiego PSL i zarazem wieloletni wójt gminy Stoszowice. W ostatnich miesiącach brał udział w kampanii wyborczej do Sejmiku województwa dolnośląskiego, a teraz do Parlamentu Europejskiego.

- Ministra często nie ma, wciąga go kampania. Myślę, że jedną ze zmian będzie propozycja, by odbierać prawa jazdy, gdy przekroczy się prędkość o 50 kilometrów również poza terenem zabudowanym - usłyszeliśmy od jednego z urzędników resortu.

Zmiany przepisów i nagroda

W ostatnich latach swoich rządów PiS wprowadził część postulowanych przez ludzi zajmujących się bezpieczeństwem na drogach od dawna zmian. Przede wszystkim wprowadzono bezwzględne pierwszeństwo pieszych na przejściach, co zmusza kierowców do wolniejszej jazdy w terenie zabudowanej i zwracania większej uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Poza tym podniesiono mandaty, pierwszy raz od dwudziestu lat. Od 1 stycznia 2022 r. najwyższy mandat zaczął wynosić 2500 zł, podczas gdy wcześniej sięgał 500. We wrześniu dołożono zasadę, że w warunkach recydywy mandat może zostać podwojony, więc maksymalna kara wzrosła do 5000 tysięcy.

Ale tę ostatnią możliwość PiS przywrócił we wrześniu 2023, na miesiąc przed wyborami. Czy to mogło stać się przyczyną ponownego wzrostu liczby wypadków oraz ofiar na drogach? Jest to jedna z możliwości. Ale inna jest taka, że doszliśmy w kwestii zmieniania przepisów do ściany i następnym krokiem powinno być poważniejsze podejście go egzekwowania przepisów, z wykorzystaniem zarówno patroli policji, jak i automatycznych fotoradarów. Których mamy na drogach ok. 600, czyli wielokrotnie mniej niż w innych dużych krajach UE. Włosi mają ponad 11 tys. fotoradarów, Brytyjczycy około 7700 fotoradarów, Niemcy ponad 4700, a Francuzi 3780.