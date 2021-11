Wiceszef MSWiA: była próba przekroczenia granicy przez 150-osobową grupę 

czytaj dalej

Do eksplozji i pożaru w dwukondygnacyjnym budynku w Ścinawie przy ul. 1 Maja doszło w środę wieczorem. Rannych jest pięć osób, jedna w poważnym stanie została zabrana do szpitala śmigłowcem. Budynek jest niemal całkowicie zniszczony - nie ma ściany frontowej i większości dachu. Nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. Świadkowie relacjonują, że "zatrzęsła się cała okolica".