"Nie mówimy tu o żadnych ruchach uchodźczych". Ministrowie pokazali slajdy

Minister Mariusz Kamiński przekazał, że sytuacja na granicy białorusko-polskiej "jest niezwykle napięta". - Dochodzi do szeregu prowokacyjnych incydentów z udziałem funkcjonariuszy mundurowych służb białoruskich i do masowych prób łamania integralności naszej granicy - powiedział.

Kamiński o sytuacji na granicy: nie mówimy o żadnych ruchach uchodźczych

Żaryn zaprezentował slajdy. "Niebezpieczne powiązania"

Omawiając slajdy pokazane na prezentacji, Stanisław Żaryn opisał, że służby do tej pory ustaliły "tożsamość i drogę przybycia do Polski kilkuset nielegalnych migrantów, którzy przebywają w ośrodkach Straży Granicznej". - Na podstawie wstępnych informacji, dwie trzecie z badanych osób zostało skierowanych do głębokiej weryfikacji z uwagi na to, że już dotychczasowe informacje wskazują na zagrożenie dla bezpieczeństwa RP, związanego z przebywaniem tych osób na naszym terytorium - podał.