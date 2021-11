Próba sforsowania granicy i strzały ostrzegawcze w Białowieży, w Kuźnicy migranci "pod ścisłą kontrolą"

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że wczoraj w rejonie Białowieży doszło do próby siłowego przekroczenia granicy przez grupę kilkuset migrantów. Dodano, że "atak rozpoczął się rzucaniem w stronę żołnierzy różnych przedmiotów, a następnie próbą zniszczenia ogrodzenia. Żołnierze oddali strzały ostrzegawcze w powietrze". Resort obrony opublikował także najnowsze nagranie z Kuźnicy, gdzie do podobnej próby sforsowania granicy doszło w poniedziałek. Straż Graniczna poinformowała, że w środę doszło do 468 prób nielegalnego przekroczenia granicy.