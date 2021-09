Grupa medyków chce wpuszczenia do strefy stanu wyjątkowego. Jest wniosek do MSWiA

Grupa 21 medyków złożyła wniosek do ministra spraw wewnętrznych i administracji o wpuszczenie ich do strefy stanu wyjątkowego, aby mogli pomóc koczującym. Napisali, że jako medycy czują się "moralnie zobligowani do niesienia pomocy ludziom, których życie i zdrowie jest zagrożone".

Wniosek medyków do MSWiA

W piątek wieczorem anestezjolog Jakub Sieczko opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o umożliwienie grupie medyków wjazdu do strefy stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią.

"Kilka minut temu, za pośrednictwem ePUAP, złożyliśmy w gronie 21 medyków wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o umożliwienie nam wjazdu do strefy stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Chcemy pomagać obecnym tam osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone. Deklarujemy, że zorganizujemy całą logistykę, będziemy poruszać się oznakowanymi ambulansami i przestrzegać przepisów prawa. Według nas rozporządzenie w sprawie stanu wyjątkowego nie zabrania nam takiej działalności" - napisał na swoim Facebooku.

Grupa medyków: czujemy się moralnie zobligowani do niesienia pomocy

"Jako osoby posiadające wykształcenie medyczne wracamy się do Pana z wnioskiem o umożliwienie nam wjazdu do obszaru na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, objętego stanem wyjątkowym, w celu udzielenia pomocy medycznej obecnym tam imigrantom i uchodźcom" - czytamy we wniosku do szefa MSWiA.