Straż Graniczna o incydencie na granicy w Czeremsze. "Mamy tam agresywną grupę"

O incydencie w Czeremsze mówiła porucznik Anna Michalska ze Straży Granicznej. - Mamy tam agresywną grupę, która podejmuje kolejne próby siłowego sforsowania granicy - powiedziała. To przede wszystkim obywatele Iraku, ale także Libii, Jemenu i Syrii.

- W nocy 40 osób nielegalnie przekroczyło granicę. Zostali zatrzymani i odprowadzeni do linii granicznej - przekazała porucznik Michalska. Dodała, że kamienie rzucane przez migrantów zraniły dwóch żołnierzy. - Jeden został raniony w twarz, drugi w kolano. Na miejsce wezwano służby medyczne i przetransportowano rannych do szpitala - powiedziała rzeczniczka Straży Granicznej. Jeden z żołnierzy wrócił już do służby.