Lekarze Bez Granic rozmawiali z wiceszefem MSWiA o sytuacji na granicy z Białorusią

Listopadowe posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, na którym miała zapaść decyzja o tym, co i kogo kontrolować w przyszłym roku, zostało niespodziewane przełożone na inny termin. To efekt otwartego konfliktu między prezesem Marianem Banasiem a jednym z najbardziej doświadczonych dyrektorów w Izbie - wynika z dokumentów, do których dotarli dziennikarze tvn24.pl. W tle jest między innymi sprawa kontroli kontraktu na zakup myśliwców F-35.