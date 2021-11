Policja pokazuje nowe zdjęcia. Zatrzymani migranci, którzy przedostali się do Polski

W okolicach Krynek i Białowieży na Podlasiu dwie "co najmniej kilkudziesięcioosobowe" grupy migrantów przedostały się z Białorusi do Polski, forsując wcześniej ogrodzenie - przekazało we wtorek wieczorem Radio Białystok, powołując się na informacje Straży Granicznej. Znajdująca się na granicy polsko-białoruskiej Polska Policja zapewnia, że jest "cały czas na posterunku". "Części osób udało się tę granicę przekroczyć. Zostali wszyscy zatrzymani" - poinformował Radio Lublin chorąży Straży Granicznej Michał Tokarczyk.

"Cały czas na posterunku, bez względu na warunki i zagrożenia. Dla bezpieczeństwa nas wszystkich, stawiając opór terrorowi ze strony władz Białorusi. W obronie Polski i Unii Europejskiej" - napisała o północy na Twitterze Polska Policja i opublikowała kolejne zdjęcia z polsko-białoruskiej granicy.

Twitter

"Migranci są pod stałym i ścisłym nadzorem białoruskich służb. To właśnie białoruscy mundurowi zamykają kordon 'ochronny' za plecami migrantów w okolicach Kuźnicy" – informują na Twitterze Wojska Obrony Terytorialnej.

Twitter

Relacjonując wydarzenia na granicy, media mogą korzystać niemal wyłącznie z oficjalnych rządowych nagrań i informacji. Do strefy objętej stanem wyjątkowym nie mają dostępu dziennikarze.

Media: dwie grupy migrantów przedostały się do Polski

We wtorek wieczorem Polskie Radio Białystok informowało, że dwie bardzo liczne grupy migrantów przedostały się do Polski z terytorium Białorusi. Co najmniej kilkudziesięcioosobowe grupy cudzoziemców sforsowały ogrodzenia w okolicach Krynek i Białowieży. Straż Graniczna informowała, że część osób udało się zawrócić do linii granicy, a kolejni są poszukiwani przez funkcjonariuszy.

Rzeczniczka podlaskiego oddziału straży granicznej major Katarzyna Zdanowicz powiedziała radiu, że "w obu przypadkach doszło do siłowego sforsowania ogrodzeń". "Części osób udało się tę granicę przekroczyć. Zostali wszyscy zatrzymani" - poinformował Radio Lublin chorąży Straży Granicznej Michał Tokarczyk. - Jedna z większych grup próbowała przekroczyć granicę państwową w okolicach Białowieży. Posiadali różnego rodzaju sprzęt i narzędzia. Części osób udało się tę granicę przekroczyć. Zostali zatrzymani. Wydano wobec nich postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski. Zostali odprowadzeni do granicy państwowej. Więcej grup nie próbowało i nie przeszło przez granicę państwową dzisiejszej doby" – poinformował chorąży Michał Tokarczyk. Polska Policja w krótkiej informacji na Twitterze z wtorku na środę, która była komentarzem do informacji o przekroczeniach w Białowieży i Krynkach, opublikowała fotografię siedzących na ziemi migrantów i opatrzyła je podpisem: "Chodziło o te osoby, które zostały zatrzymane przez policję".

Twitter

Autor:asty

Źródło: PAP