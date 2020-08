Spotkanie premiera z przedstawicielami ugrupowań. "Trzeba opracować nowy plan dla Białorusi"

"Odzew jest bardzo dobry"

"Choć w wielu sprawach się nie zgadzamy, to w tej odzew na razie jest bardzo dobry. Wygląda na to, że w środę będziemy konkretnie i merytorycznie rozmawiać na temat pomocy naszym sąsiadom" - napisał szef rządu w poniedziałek na Facebooku, odnosząc się do spotkania.

Paweł Kowal: jest oczywiste, że w tych sprawach działamy wspólnie

Były wiceszef MSZ, poseł Koalicji Obywatelskiej powiedział , że opozycja "zachowa się tak, jak trzeba". - Mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją, że w tym wypadku gramy o przyszłość, o strategiczne cele Polski. Jest oczywiste, że w tych sprawach działamy wspólnie, patrzymy gdzie, kto, co może zrobić na forum europejskim, na forum międzynarodowym. Sprawa Białorusi dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa Polski właściwie w każdym możliwym wymiarze - podkreślał.

- Ten kryzys pokazuje, gdzie jest poważna polityka. Ten kryzys nadaje powagę tej polityce. Przy wszystkich tych głupotach wewnętrznych, o które się spieramy, nagle się okazuje, że jest coś, co może dotyczyć przyszłych pokoleń, a nie tylko tego, co będzie jutro - mówił.

- Ja zresztą uważałem, że już w momencie, kiedy rozpoczęły się na wielką skalę protesty na Białorusi, premier powinien wejść w kontakt z liderami opozycji, informować ich codziennie, jeśli chodzi o informacje także tajne, wywiadowcze także po to, by zaangażować wszystkich istotnych polityków - skomentował.

"Wszyscy muszą użyć wszystkich swoich wpływów"

- Wszyscy muszą użyć wszystkich swoich wpływów. Musi być totalna mobilizacja w tej sprawie. Dlatego że sytuacja na Białorusi staje się na tyle napięta, że cokolwiek by się stało, premier musi mieć poczucie, że opozycja stoi za nim murem. Ale to nie może polegać na tym, że premier przychodzi do Sejmu i mówi: "Macie stać za mną murem". Do tego są pewne mechanizmy w polityce. Trzeba poinformować opozycję, trzeba poddać krytycznie ocenie swój plan, będziemy dziś rozmawiali o tym pięciopunktowym planie premiera, trzeba pokazać, jak ten plan zostanie wykonany - dodał Kowal.