Sytuacja kobiet po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości

Prawo i Sprawiedliwość na sztandary wciąga kobiety - zapewnia, że o nie dba. Pojawiają się pytania, co przez osiem lat zrobili dla kobiet politycy partii rządzącej. Na pewno przywrócono wiek emerytalny kobiet do 60 lat, ale zmieniono też przepisy antyaborcyjne, zmuszając kobiety do heroizmu i pozbawiając wyboru. Zabrano również refundowanie in vitro. Państwo niewystarczająco wspiera ciężarne i to tylko część długiej listy. Materiał magazynu "Polska i Świat".