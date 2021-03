"Migracje liczone w setkach milionów ludzi, kryzys wodny, żywnościowy, to dopiero się rozkręca"

Musimy mieć pełną świadomość tego, że jeśli nie skoordynujemy działań na poziomie kontynentu i globu, to w tym momencie działania mogą nie przynieść pożądanych skutków - powiedział profesor Szymon Malinowski, dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Goście "Faktów po Faktach" dyskutowali o sytuacji klimatycznej na świecie. Redaktor portalu naukaoklimacie.pl Marcin Popkiewicz mówił o zmianach klimatu w kontekście destabilizacji globalnej sytuacji geopolitycznej.

"Globalny problem, globalne działanie"

Według gościa "Faktów po Faktach" "z jednej strony musimy robić to, co możemy, w skali lokalnej, osobistej, kraju". - Z drugiej strony musimy mieć pełną świadomość tego, że jeśli nie skoordynujemy działań na poziomie kontynentu i globu to w tym momencie te działania mogą nie przynieść pożądanych skutków - stwierdził.