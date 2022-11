Prezydent: Najlepiej byłoby gdyby systemy Patriot znalazły się na terytorium Ukrainy. Decyzja należy do Niemiec

Z wojskowego punktu widzenia byłoby najlepiej, gdyby, dla ochrony także polskiego terytorium, systemy Patriot znajdowały się w pewnej odległości od polskiej granicy na terytorium Ukrainy - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda. Dodał, że decyzja w sprawie ich rozmieszczenia należy do Niemiec, które zaoferowały przekazanie Polsce systemów obrony przeciwrakietowej.

Prezydent Andrzej Duda , który wraz z prezydentami Litwy , Łotwy i Rumunii wziął udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej przyszłości Europy w Kownie na Litwie został zapytany o niemiecką ofertę przekazania Polsce systemów obrony przeciwrakietowej Patriot i o to, czy polska strona będzie starała się przekonać niemieckich partnerów, aby rozmieścili te zestawy w Ukrainie.

Dodał, że "decyzja w sprawie ich rozmieszczenia należy do strony, która dysponuje tymi rakietami, wyrzutniami, całym tym systemem, czyli w tym przypadku do strony niemieckiej, do naszych sojuszników w ramach NATO".