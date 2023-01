Rozpoczęto transport Patriotów do Polski

Rozpoczęcie relokacji Patriotów do Polski potwierdził niemiecki resort obrony. Portal NDR opisywał w poniedziałek, że transport wyruszył rano z Meklemburgii-Pomorza Przedniego do Polski. "Ich misja to ochrona przestrzeni powietrznej partnera z NATO w rejonie ok. 30 kilometrów od granicy z Ukrainą" - podano. Opisano, że żołnierze Sił Powietrznych z Bad Suelze (Pomorze Przednie-Rugia) mają do pokonania 1100 kilometrów, a Patrioty "mają chronić rejon wokół polskiego Zamościa - na południowym wschodzie od Warszawy - przed atakami lotniczymi".